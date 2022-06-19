Дакка, 19 июня 2022, 02:02 — REGNUM Наводнения, каких не наблюдалось как минимум за последние 122 года, обрушились на северо-восток Бангладеш. Об этом 18 июня сообщила местная газета Dhaka Tribune.
Уточняется, что министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман отметил, что подобных наводнений не наблюдалось в стране последние 122 года. В центры временного размещения уже доставлены около 90 тыс. человек. Государственные и частные организации и учреждения Бангладеш заняты совместной работой по предоставлению людям, пострадавшим от стихии, убежища, медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.
К спасательным операциям были привлечены военнослужащие. Информацию о возможных погибших и пострадавших Энамур Рахман не уточнил.
По данным Agence France-Presse, жертвами наводнений в Бангладеш стали как минимум 25 человек. Официального подтверждения данной информации не поступало.
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