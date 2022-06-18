Дакка, 19 июня, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Наводнения, каких не наблюдалось как минимум за последние 122 года, обрушились на северо-восток Бангладеш. Об этом 18 июня сообщила местная газета Dhaka Tribune.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Уточняется, что министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман отметил, что подобных наводнений не наблюдалось в стране последние 122 года. В центры временного размещения уже доставлены около 90 тыс. человек. Государственные и частные организации и учреждения Бангладеш заняты совместной работой по предоставлению людям, пострадавшим от стихии, убежища, медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.

К спасательным операциям были привлечены военнослужащие. Информацию о возможных погибших и пострадавших Энамур Рахман не уточнил.

По данным Agence France-Presse, жертвами наводнений в Бангладеш стали как минимум 25 человек. Официального подтверждения данной информации не поступало.

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