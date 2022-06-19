Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Несколько прыжков в доказательство своего отличного самочувствия после падения с велосипеда сделал президент США Джозеф Байден. Об этом 18 июня сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Через несколько часов после падения с велосипеда во время прогулки в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр американский лидер посетил церковь, расположенную в этом же населённом пункте. Байден вышел из здания церкви в отличном настроении и на вопрос журналистов о его самочувствии, глава Белого дома вместо ответа бодро подпрыгнул трижды и поднял вверх кулаки, после чего направился к лимузину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден упал с велосипеда во время прогулки, не успев вытащить ногу из крепления на педали. Пресс-служба Белого дома уверила, что американский лидер не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась.

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