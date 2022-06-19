19 июня 2022 | Время чтения 9 мин

Россия разрушила однополярный мир. Начала процесс деофшоризации, импортозамещения и национализации элит. Держит войска на границе Николаевской и Одесской областей, включив в состав России Донбасс, Запорожье и Херсон. Это результат хитрого плана Порошенко?

Александр Халдей, , 10:24 — REGNUM После откровений Петра Порошенко о том, что Минские соглашения и не предполагалось выполнять, и они были ширмой для подготовки Украины к войне, в сети разразился шквал ехидных подначек в стиле того, что, мол, ловкий Порошенко и Украина всех облапошили, а Россия зря потеряла время и позволила за восемь лет подготовить ВСУ к нынешней войне.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломатия Минских соглашений, дескать, позволила Украине выиграть время, и теперь стало ясно, что Порошенко блефовал, а все стороны пошли на заведомый обман публики ради газовой трубы и прочих предательских тезисов. И вот теперь Порошенко, дескать, в белом фраке, а все остальные в другой неприятной субстанции.

Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос важен сейчас для того, чтобы понять, кто же кого победил тогда и кто надувает почтенную публику сейчас. Какие выводы сделаны, и сделаны ли они вообще?

Сейчас тезисы о том, что Порошенко удачно всех надул и теперь нельзя снова повторять прежнюю ошибку в виде переговоров и перемирия, подаются именно в контексте нынешней ситуации. И именно здесь зарыта собака самой крупной манипуляции: народ разводят, как кроликов, пытаясь налегать на эмоции и протащить в политику свои групповые интересы. А истина? Да кому она нужна, кроме историков, время которых ещё не пришло?

Мошенничество заключается в том, что в крике «Ну что, и дальше будем остервенело искать пути капитуляции и заключения мира с Зеленским?» правда перемешана с ложью и правдой, как отмычкой, открывают путь к ложным выводам, навязывая их самой схемой рассуждения.

В чём тут правда? В том, что в нынешнем контексте, на нынешнем этапе СВО, когда не достигнуты главные военные цели кампании, переговоры действительно являются роковой политической ошибкой. Поступком, в котором нельзя различить грань между глупостью или изменой.

В чём тут ложь? В попытке построить аналогию с Минскими договорённостями. Дескать, и тогда было так, но всё слили, и были то ли слепы, то ли корыстны и совершили такую же ошибку. А точнее, проиграли, но всплыло это лишь сейчас, со слов самого Порошенко.

Украину подталкивали к войне Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прежде всего надо понимать: между ситуациями в 2014-м и 2022 году есть огромная разница. Чтобы её не видеть, надо очень этого не хотеть. Ведь всё лежит на поверхности, тут даже ум напрягать особо не надо. Просто нужно кое-что вспомнить. Или если не знал, то почитать СМИ того времени.

И вскроется простая вещь: Порошенко пытается просто выкрутиться, будучи обвинен в предательстве, — ведь его подпись стоит под Минскими соглашениями. Вместе с подписями представителей ЛДНР, что означает де-факто их признание. Самый сильный удар по позициям Украины нанёс Порошенко, подписав Минские соглашения.

И это он теперь для своей внутренней украинской аудитории, пытаясь снять с себя вину, выдаёт нужду за добродетель, типа «а так всё изначально и было задумано». Дескать, это такой хитрый план Порошенко, который, как колобок, и от Путина ушёл, и от Меркель ушёл, и от Олланда ушёл. И всех победил. Тогда как все думали, что он всем проиграл, всё слил и всех предал. А это была ошибка, только никто не заметил.

Чем были Минские соглашения в реальности в тот момент времени и в том контексте событий? Они были попыткой за счёт нацистской бандеровской Украины достичь целей России, Германии и Франции. И эта попытка удалась блестяще.

В чём были цели России? Зафиксировать откол пророссийского луганско-донецкого анклава от зоны влияния Украины. Сохранить на будущее плацдарм, на расширение которого в тот момент не было военно-политических, дипломатических и экономических ресурсов. Выдержать то, с чем столкнулась Россия сейчас, тогда было невозможно.

Эта цель Россией была прекрасно достигнута в полном объёме. Да, все понимали, что Украина получает выигрыш во времени на подготовку. Но и Россия получает этот выигрыш, нельзя же закрывать на это глаза. И за восемь лет Россия создала многое из того, без чего сейчас не обошлась бы. Упрекать Путина в том, что он потратил восемь лет на паузу для накопления сил — это всё равно, что упрекать Сталина в том, что он потратил почти четыре месяца на подготовку Курской битвы. То есть это просто глупость.

Корабль ВМС США в Чёрном море, вблизи от берегов Украины Mil.gov.ua

В чём были цели Германии и Франции?

Цель №1: сохранить предпосылки для продолжения строительства «Северного потока — 2». Меркель и Олланд помнили слова Нуланд «Fuck EU!», сказанные после срыва попытки Евросоюза поставить во главе Украины своего В. Кличко. То, что Европе дали Киев вместо всей Украины, показывало истинное место Европы в мировых раскладах. И это место Европу тогда не устраивало.

Цель №2: предотвращение продвижения России на запад. Именно ради этого Меркель сказала Путину: возьмёте Мариуполь — не получите СП-2. Это был размен пешки на ферзя: «Северный поток — 2» был главным геополитическим рычагом выведения Европы из-под господства США с заменой их места Россией и Китаем. «Париж» в тех раскладах «стоил мессы», а Мариуполь — изменения глобальных геополитических раскладов, которые позволяли России получить желаемое политическими, а не военными средствами.

Газопровод «Северный поток» Latitude

В чём была цель Украины? Она выражалась простым и коротким предложением: «Как бы хуже не стало». Майдан только победил, вертикаль власти Порошенко была сырой, чистки, укрепление ВСУ и втягивание Запада в достижение целей Украины были впереди. Именно угроза Украине превращала её в ценный для Запада ресурс.

Чтобы создать угрозу Украине, нужно было создать угрозу России, на которую она не сможет не среагировать. Такой угрозой стали раскрытые планы превращения Крыма в базу НАТО. За этим следовали базы НАТО в Харькове и Донбассе. Получалось, что Порошенко воюет за продвижение баз НАТО на Восток. Это позволяло ставить ребром вопрос о вступлении в ЕС и НАТО, а на том этапе о втягивании НАТО в войну с Россией за интересы Украины.

Достигнуты ли эти цели Украиной? По сей день ясно, что нет. Полный и однозначный провал по всем линиям. Хуже стало, это видно по тому, где сейчас стоят ВСУ и где стоят войска России и ЛДНР. Ближе сейчас Украина к возврату Крыма и Донбасса? Едва ли. Она потеряла их навсегда. А вдобавок к тому и потеряла несколько других областей. Которые являются плацдармами России для окончательного решения проблемы украинской угрозы с запада.

Линия фронта к началу июня

Почему Запад уже не толкает Зеленского к переговорам? Потому что Россия на них выкрутит Зеленскому все помидоры именно усилением своих переговорных позиций. Возвращаться с них обгаженным лебедем Зеленский не хочет. Поэтому и делает хорошую мину при плохой игре.

И тут вдруг как чёрт из табакерки выныривает Порошенко и напоминает всем, что это он организатор и вдохновитель всех украинских побед. Это он обманул всех и дал время Украине стать сильнейшей армией Европы и почти победить Россию. А если и не победить, то создать для этого все условия. И если кто-то эти условия реализовать не способен, то это уже его вина, а не вина Порошенко. Он сделал что мог — кто может, пусть сделает больше. И лучше.

Этим вскриком Порошенко стремился забить гол прежде всего Зеленскому, который постоянно на Порошенко «наезжает». Ведь во время выпада Порошенко Зеленский принимал в Киеве европейское трио франко-германо-итальянских визитёров. Удачный момент напомнить о себе, подкачать сдувшиеся шины своего влияния и принизить значение Зеленского. Дескать, все его заслуги — это мои победы, а все его поражения — это его заслуги.

На самом деле все прекрасно понимали, что никто на Украине выполнять Минские соглашения не будет. Ни у кого из участников этих иллюзий не было. Они и не стремились к этому. Все хотели выиграть время — и все этот выигрыш получили.

Минск был отложенной партией, легальным поводом заполнить оперативную паузу, во время которой все готовились к новой битве. К той, что началась 24 февраля 2022 года. Сейчас Европа потеряла СП-2, впала в газовую кому, утратила остатки субъектности и уже призывает Зеленского принять реальность ради прекращения кризиса. То есть Европа встала на позицию Порошенко в Минске: «Как бы хуже не было!» Помогло время Европе? Однозначно нет.

Помогло время России? Она создала новые системы стратегического оружия, создала платёжные системы, выводящие её из зависимости от Запада, получила крах либералов во внутренней политике и усиление патриотов-государственников, решила основные проблемы продовольственной безопасности, укрепила связи с Китаем и Индией, вскрыла проблемы в области технологической безопасности и военного строительства.

Россия разрушила однополярный мир. Начала процесс деофшоризации, импортозамещения и национализации элит. Держит войска на границе Николаевской и Одесской областей, включив в состав России Донбасс, Запорожье и Херсон. Это результат хитрого плана Порошенко?

Выданные паспорта Цитата из видео «Первые паспорта РФ в Херсоне»

Кто проиграл всё и является полным и безоговорочным лузером в этой ситуации, так это Порошенко и Украина. Они имели восемь лет для накачки ВСУ всем необходимым. За них вступился весь объединённый Запад. При этом Запад уже на пороге прочности от санкционной отдачи. Украину с востока присоединяет Россия, а с запада — Польша, Венгрия и Румыния. Население тает на глазах, как весенний снег, а шансов пережить зиму с каждым днём всё меньше.

Так кто кого «сделал» на минских переговорах? И кого там победил Порошенко? Минские переговоры и те, которые нам стремятся навязать по итогам битвы за Донбасс, — это «две большие разницы», как говорят в неосвобождённой пока Одессе. Те переговоры были нашей победой, эти станут дипломатическим поражением. Пока переговорами, как морковкой перед носом осла, наши водят западных по кругу, это приемлемо. Главное, чтобы до военной победы дипломаты не зафиксировали перемирие.

А Порошенко лучше молчать о минских перемогах, как в доме повешенного о верёвке. И нашим верить Порошенко — себя не уважать. Минские соглашения были избиением Порошенко, его невроз по этому поводу это лишь подтверждает. И вылезти из этого капкана Украина не могла до 24 февраля. Пока не попала в новый капкан, в котором прежний оказался больше не нужен. И да, заслуга Порошенко в этом немалая. Но едва ли он именно это имел в виду.