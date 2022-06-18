Киев, 19 июня, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовится к тому, что конфликт на Украине затянется на годы. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

При этом он заявил, что военный блок не прекратит поддержку Киева, несмотря на высокие траты на вооружение, а также рост цен на энергоносители и продовольствие.

При этом Столтенберг вновь подчеркнул, что страны НАТО не будут отправлять своих солдат на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции будут решены.