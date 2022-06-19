Луганск, , 01:30 — REGNUM Личный состав и командование батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались в плен. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что неонацисты добровольно сложили оружие. Сдача в плен произошла в населенном пункте Метелкино, в районе города Северодонецк.

«Сдались в плен много «айдаровцев», среди которых и командиры этого карательного национального батальона», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что при поддержке Запада боевые действия на Украине продлятся несколько лет.

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