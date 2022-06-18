Луганск, 19 июня, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Личный состав и командование батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались в плен. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отмечается, что неонацисты добровольно сложили оружие. Сдача в плен произошла в населенном пункте Метелкино, в районе города Северодонецк.

«Сдались в плен много «айдаровцев», среди которых и командиры этого карательного национального батальона» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что при поддержке Запада боевые действия на Украине продлятся несколько лет.