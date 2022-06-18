Лондон, 19 июня, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении длительного времени. Об этом 19 июня написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для газеты Sunday Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Оценивая действия России в рамках спецоперации, политик высказал мнение, что стратегия Москвы сводится к постепенному истощению военного потенциала Украины. Поэтому «союзникам» необходимо всячески поддерживать жизнеспособность киевского режима, убежден премьер-министр Великобритании.

«Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы», — отметил Джонсон.