Вашингтон, , 00:41 — REGNUM США могут столкнуться с нехваткой продовольствия уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Национальной ассоциации чернокожих фермеров Джон Бойд-младший, сообщает New York Post.

Разорившиеся фермеры Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

По его словам, к этому могут привести рекордные цены на топливо и стремительная инфляция.

«Мы так долго наслаждались едой в этой стране, поэтому мы никогда не сталкивались с нехваткой продовольствия, и я думаю, что это произойдет в ближайшие месяцы», — заметил он.

Как отмечается, цена на дизтопливо в стране достигла в среднем 5,7 доллара за галлон, что на 2,4 доллара больше, чем в июне прошлого года.