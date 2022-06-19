Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные консорциумом Pfizer/BioNTech и компанией Moderna, предназначенные для детей до пяти лет, одобрили власти в США. Об этом сказано в распространённом 18 июня пресс-службой Белого дома заявлении президента США Джозефа Байдена.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодняшний день — это монументальный шаг вперед в борьбе нашей страны с вирусом: практически каждый американец теперь имеет право на защиту, которую обеспечивают вакцины от COVID-19», — указал американский лидер.

Как отметил Байден, регуляторами США были одобрены и рекомендованы первые вакцины от коронавируса для детей в возрасте до пяти лет. По словам президента США, предварительно была проведена тщательная независимая экспертиза препарата.

Глава Белого дома уточнил, что США стали первой в мире страной, одобрившей вакцину от коронавируса для детей самого младшего возраста. По словам Байдена, его администрация «готовилась к этому моменту несколько месяцев», покупая дозы вакцин для всех детей в возрасте от шести месяцев.

«Эти вакцины безопасны, высокоэффективны и дают родителям уверенность в том, что их ребенок защищен от наихудших последствий COVID-19», — добавил Байден.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, занимающегося медицинской статистикой на основе данных, полученных из открытых источников и от федеральных и местных властей, в США с начала пандемии было подтверждено более 86,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от последствий заболевания свыше миллиона человек. США находится на первом месте в мире по обоим показателям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США поставят нуждающимся странам вакцину от коронавируса для детей до 12 лет.

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