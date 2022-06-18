Запорожье, Украина, 19 июня, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Мелитополя в Запорожской области с 1 июля начнёт принимать первые заявки от пенсионеров. Об этом сообщили в телеграмм-канале военно-гражданской администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

В настоящее время в городе ведутся подготовительные работы для открытия фонда.

Кроме того, по словам главы ВГА Галины Данильченко, 21 июня в городе откроется ещё один пункт для выплаты социального пособия в размере 10 тыс. рублей, в том числе для многодетных семей и матерей-одиночек.