Сосновский район, Челябинская область, 19 июня, 2022, 00:06 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области спасатели потушили крупный пожар на птицефабрике. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Пожар

Возгорание произошло в посёлке Рощино 18 июня. Возгорание ликвидировано на площади 2,3 тыс. кв. метров.

«Угрозы распространения на соседние строения не допущено. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечено 54 человека и 15 единиц техники от МЧС России», — отметили в ведомстве.

В настоящее время идёт разборка и проливка конструкций.