Краснодар, , 00:13 — REGNUM В Апшеронском районе Краснодарского края в связи с происшествием с участием автобуса, перевозившего студентов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 18 июня следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

ДТП с автобусом СКР по Краснодарскому краю

Группа студентов на арендованном для поездки пассажирском автобусе «КИА», принадлежащем 59-летнему индивидуальному предпринимателю, направлялась в посёлок Мезмай для прохождения производственной практики.

По последним данным, в ходе движения водитель автобуса на закруглённом участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги. В момент происшествия в салоне транспортного средства находился 21 пассажир, 19 из которых студенты. В результате происшествия различные травмы получили 15 пассажиров, а также водитель автобуса. Согласно полученной информации, угрозы их жизни не имеется.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (ч.1 ст.238 УК РФ), по которому проводятся необходимые следственные действия.