Москва, 18 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Военную технику и вооружение у школ Одессы, Торецка и Никополя разместили украинские военные. Об этом 18 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S.Army ВСУ

«В Никополе Днепропетровской области в школе (ул. Шевченко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещена военная техника и артиллерия», — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские силовики оборудовали опорный пункт в школе № 113 (ул. Черноморского казачества) в Одессе, а во дворе разместили тяжелое вооружение и технику.

По его словам, военнослужащие ВСУ также оборудовали казармы и огневые позиции в Торецке (ДНР) на территории электростанции, школы-интерната (ул. Глинки), станции юных техников (проспект Шахтеров), школы № 2 (ул. Гоголя) и школы № 5 (ул. Освободителей Донбасса).

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что у один из населённых пунктов Харьковской области российские военнослужащие доставили около 100 тонн гуманитарной помощи.