Москва, , 00:01 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью, данном 18 июня телеканалу «Россия 24» не исключил возможность использования хранящегося на территории России украинского спутника «Лыбидь» после окончания спецоперации.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

По словам Рогозина, спутник «Лыбидь» создавался Украиной на канадские деньги и должен был быть выведен на орбиту с российского космодрома «Байконур». Из-за Украины отношения между ракетно-космическими комплексами двух стран были прерваны, и спутник находится в России на ответственном хранении, все его системы поддерживаются в нужном состоянии, отметил он.

Рогозин добавил, что спутник может быть запущен тогда, когда для этого придёт время и появится настоящий его хозяин.

Напомним, что 16 июня 2014 года президент Украины Пётр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК.