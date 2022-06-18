Лондон, 18 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Обозреватель издания Strategic culture Мартин Джей не уверен, что Евросоюз будет существовать к тому времени, когда Украина сможет соответствовать критериям для членства. Он считает, что Украине могут потребоваться для этого десятилетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Автор назвал свою статью «План вступления Украины — это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». И по его мнению, продвигаемая президентом Франции Эммануэлем Макроном идея, — жест отчаяния, потому что уже как минимум три страны выступили против.

При этом Джей отметил, что «в 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС».