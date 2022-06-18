Двоих военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, похоронили на Псковщине
Псков, 18 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Еще двое воинов Псковского гарнизона погибли в ходе специальной военной операции на Украине. При исполнении воинского долга сложили свои головы гвардии прапорщик Олег Тяпкин и гвардии старший сержант Алексей Соковиков.
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Гвардии прапорщик Олег Тяпкин
«Они погибли, сражаясь за безопасность и будущее нашей страны, — говорится в соболезновании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. — Приношу искренние соболезнования родным. Семьям будет оказана вся необходимая помощь».
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Гвардии старший сержант Алексей Соковиков
За время спецоперации по защите Донбасса глава Псковской области сообщил о гибели уже 51 военнослужащего, связанного с регионом местом рождения или проживания.