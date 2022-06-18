Псков, 18 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Еще двое воинов Псковского гарнизона погибли в ходе специальной военной операции на Украине. При исполнении воинского долга сложили свои головы гвардии прапорщик Олег Тяпкин и гвардии старший сержант Алексей Соковиков.

t. me/MV_007_Pskov Гвардии прапорщик Олег Тяпкин

«Они погибли, сражаясь за безопасность и будущее нашей страны, — говорится в соболезновании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. — Приношу искренние соболезнования родным. Семьям будет оказана вся необходимая помощь».

t. me/MV_007_Pskov Гвардии старший сержант Алексей Соковиков

За время спецоперации по защите Донбасса глава Псковской области сообщил о гибели уже 51 военнослужащего, связанного с регионом местом рождения или проживания.