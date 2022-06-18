Москва, 18 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 18 июня донские и запорожские казаки отмечают важную историческую дату — взятие турецкой крепости Азов, закрывавшей казакам выход в море. Это произошло в 1637 году. Оборона Азова донскими и запорожскими казаками продлилась с 1637 года по 1642 год.

Don-kazak.ru Фестиваль «Осада Азова»

Турецкое войско в 1641 году предприняло попытку отбить Азов, однако казачий гарнизон выдержал трёхмесячную осаду и отразил 24 приступа. В борьбе за крепость враг потерял около 20 тыс. человек, и осада была снята.

Донские и запорожские казаки и сегодня помнят, как их предки мужественно отстояли Азовскую крепость. Они плечом к плечу встали на защиту Донбасса и намерены вести борьбу с украинскими нацистами до победного конца.