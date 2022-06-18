Санкт-Петербург, , 22:52 — REGNUM Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации и заслуги в подготовке квалифицированных военных медицинских кадров Военно-медицинская академия в городе Санкт-Петербурга награждена орденом Александра Невского, сообщает 18 июля пресс-служба Минобороны России.

Орден Александра Невского Goznak.ru

Орденскую ленту к Боевому знамени академии прикрепил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

В Военно-медицинской академии организовано обучение по 4 специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена-фельдшеров, специалистов по 5 направлениям подготовки в адьюнктуре и магистратуре.

На исторической территории Военно-медицинской академии создан многофункциональный медицинский центр, представляющий собой совокупность клинических и научно-образовательных подразделений. Созданный на базе клиники центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны, в том числе за ее пределами.

Указом Президента Российской Федерации академия включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

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