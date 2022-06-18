Лондон, 18 июня 2022, 22:51 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний английский фланговый защитник «Ноттингем Фореста» Джед Спенс входит в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»
Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Однако, по информации источника, «шпоры» до сих пор не сделали официального предложения по трансферу Спенса.

Джед Спенс выступает за «Ноттингем Форест» с 1 июля 2018 года после перехода из «Фулхэма» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джед Спенс принял участие в 42-х турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил пять желтых карточек.