Лондон, , 22:51 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний английский фланговый защитник «Ноттингем Фореста» Джед Спенс входит в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Однако, по информации источника, «шпоры» до сих пор не сделали официального предложения по трансферу Спенса.

Джед Спенс выступает за «Ноттингем Форест» с 1 июля 2018 года после перехода из «Фулхэма» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джед Спенс принял участие в 42-х турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил пять желтых карточек.