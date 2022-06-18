Туапсе, Краснодарский край, , 23:02 — REGNUM Судно под камерунским флагом Lider Bulut, находящееся в порту Туапсе недалеко от берега, сильно накренилось на один бок. Об этом 18 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порт. Туапсе LEhAN

Первоначально видеоролики о неполадках с судном появились на Telegram-канале «Туапсе». Один из подписчиков канала сообщил, что «по данным порта, у парома неисправна балластная система, стоит на якорной стоянке, устраняет неисправности».

В МЧС РФ сообщили более подробную информацию о корабле.

«Судно, груженное фруктами, овощами, экипаж 28 человек. Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что экипаж в данное время проводит работы по ликвидации неполадок в балластной системе, после окончания которых, судно продолжит свой рейс.