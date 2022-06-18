18 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 23:13 — REGNUM Министерство внутренних дел Великобритании проводит новый эксперимент, в ходе которого некоторые из мигрантов, которые прибывают в страну незаконным путем через Ла-Манш на шлюпках и грузовиках, будут отслеживаться через электронные браслеты. Меры будут действовать на протяжении 12 месяцев только в отношении взрослых.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я горжусь тем, что мы делаем, принимая людей в эту страну. Только за последние несколько лет, пока я был премьер-министром мы взяли более 100 тысяч людей, которые приехали из Гонконга. Помните о 15 тысячах афганцев, большом количестве людей из Сирии. И теперь мы выдаем 120 тысяч виз людям с Украины. Это очень щедрая и гостеприимная страна, я горжусь этим. Наше правительство состоит из людей, чьи корни идут от тех, кто сейчас приезжает в страхе за свою жизнь. Но когда речь идет о тех, кто приезжает сюда незаконно, когда они нарушают закон, нам нужно проводить границу. Именно это мы и делаем в плане с Руандой (Великобритания отправляет часть беженцев в Руанду — прим. Д. С.), это мы имеем в виду, когда хотим удостовериться, что беженцы просто не растворятся в стране», — объяснил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

План раскритиковали часть политиков, они отметили, что многие мигранты бегут из своих стран из-за того, что они чувствуют, что за ними следят и их преследуют. При реализации плана спокойнее и безопаснее прибывающие себя чувствовать не будут.

Часть пользователей отметила, что вся статистика о помощи беженцам, о которой говорил Джонсон, это всего лишь цифры, которые правительство называло, чтобы показать, что они не бессердечные и готовы помочь, хотя на самом деле им плевать на беженцев, откуда бы они ни были.

«Скольким афганцам, которым он пообещал защиту, действительно дали политическое убежище в Великобритании? Это всё только цифры, британцы действительно щедрые и гостеприимные в большинстве своем, но это правительство делает всё возможное, чтобы их остановить», — прокомментировал @lordsidcup.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что британское правительство само для себя создает проблемы, отказываясь от работы со странами Европейского союза для решения вопроса незаконного пересечения границ.

«Политики сами создали проблему. Нет законного пути просить об убежище в Великобритании, кроме как для украинцев в настоящий момент. Нужно быть в стране для этого. Очевидное решение — обрабатывать заявки во Франции. Франция даже предлагала реализацию этого плана, но наши политики сказали нет», — напомнила @KateNolson.

В комментариях написали, что по сравнению с другими европейскими странами Великобритания практически ничего не делает для помощи беженцам, что подтверждается неохотным введением каких-либо схем для помощи украинским беженцам в начале проведения специальной военной операции России на Украине.

«Великобритания одна из наименее щедрых стран, когда речь заходит о количестве принимаемых беженцев и объеме денег, предлагаемых для помощи по прибытии», — уверен @LordPelagius.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы считают, что после выхода Великобритании из состава Европейского союза демократия и сопереживание по отношению к людям осталось только в странах союза.

«Это показывает, что Европейский союз остался последним маяком демократии и прав человека. Пора англо-саксонским странам это признать», — прокомментировал @RudiGeerts.

Ряд пользователей согласился с премьер-министром, они считают, что беженцам и тем, кто просит политическое убежище, нужно помогать, но нельзя пускать в страну всех, кому только хочется, потому что так понятие национальной безопасности попросту исчезает.

«Есть такая вещь, как незаконное пересечение границы государства. У меня нет проблем с миграцией, но принятие лодок, переполненных молодыми людьми, учитывая волатильность мира, просто притягивает проблемы. Что случилось с национальной безопасностью?» — спросил @pistolpete168.

Комментаторы отметили, что принимаемые меры чаще всего не помогают решить проблему незаконного пересечения границы опасными путями и не останавливают преступные группировки, но на мигрантов и беженцев тратятся ресурсы страны, которые могли бы пойти на помощь нуждающемуся населению.

«Мы очень щедрые и гостеприимные, именно эта политика вредит уязвимым категориям населения, а не наказывает торговцев людьми, которые так популярны в нашей щедрой и гостеприимной стране», — прокомментировал @sharkey74.

Многие пользователи посоветовали правительству принять законы, которые действительно будут регулировать вопросы признания беженцами, мигрантами и законного пересечения границы.

«Да, действительно важно, чтобы мы проводили границу. Именно поэтому важно не демонизировать их и говорить, что они нелегалы, и именно поэтому нам нужна функционирующая система признания беженцев», — написал @JustsomeguyJohn.