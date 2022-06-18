Москва, , 22:47 — REGNUM 53-летний сербский экс-наставник «Уотфорда», «Фулхэма» и «Шеффилд Юнайтед» Славиша Йоканович назначен на пост главного тренера основного состава московского «Динамо».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон 2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны 2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов», — говорится в официальном заявлении «Динамо».

По итогам прошедшего сезона, когда «Динамо» возглавлял Сандро Шварц, московский клуб, одержав шестнадцать побед, потерпев девять поражений и набрав 53 очка, занял третью позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.