Москва, , 22:47 — REGNUM В Москве умер 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Об этом сообщает RT со ссылкой на его внука.

Напомним, что Игнат Артёменко являлся потерпевшим по делу о клевете со стороны блогера Алексея Навального. В июне 2020 года блогер разместил видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Под видео были оставлены комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана».

Позже внук ветерана сообщил, что после инцидента у Игната Артёменко обострились проблемы с сердцем.

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