Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Известная певица Диана Гурцкая прокомментировала недавнюю шутку журналистки Ксении Собчак в свой адрес. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звездач» 18 июня.

Пресс-служба «Тавриды» Диана Гурцкая

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», — заявила исполнительница. Стоит отметить, что сама Собчак по-прежнему не извинилась перед Гурцкой публично.

Ранее Ксения Собчак в своём микроблоге пошутила над инвалидностью Дианы Гурцкой. Журналистка разместила фотографии, на которых Гурцкая под руку с мужчиной прогуливается по залу с различными стендами в рамках ПМЭФ, подписав их: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды».