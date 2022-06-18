Санкт-Петербург, , 22:46 — REGNUM На историческом плацу Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге 18 июня выпускники вуза дали клятву врача — среди них те, кто готовился на факультетах подготовки врачей для всех родов войск Вооруженных Сил РФ и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные медики Минобороны России

Кроме того, дипломы вручены врачам, которые прошли обучение по программе ординатуры. Отдельную колонну составили выпускники академии из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Всего Военно-медицинская академия Минобороны в Санкт-Петербурге в 2022 году выпустила более 1,2 тыс. военных врачей.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

Военно-медицинская академия — уникальное учреждение в системе медицинского образования в стране, головное научное учреждение по проблемам военной медицины и одна из крупнейших клинических баз Вооруженных сил Российской Федерации. В академии успешно функционируют 47 научных школ. Во время учебы курсанты и слушатели академии активно привлекаются к работе в клинических и научных подразделениях в рамках деятельности военного научного общества курсантов и слушателей.

Традиции академии формировались столетиями благодаря самоотверженной и бескорыстной деятельности многих поколений военных медиков. В 2022 году академия отметит 224 года. В академии функционируют 65 кафедр (32 клинические), 7 клинических подразделений и 8 факультетов подготовки врачей и медицинских специалистов среднего звена.

Среди выпускников и сотрудников академии 9 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда.