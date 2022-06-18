Москва, 18 июня, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) обезвредили более 28 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 18 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 28 176 взрывоопасных предметов, всего проверили 3 374,88 га, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ уничтожили четыре взвода украинских РСЗО «Град».