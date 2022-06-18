Москва, 18 июня, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Поездка канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину — часть шоу. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Совет Федерации Мария Захарова

«Всё это выглядит на самом деле как элемент какого шоу, — сказала Захарова в интервью радио «Комсомольская правда». — Для того, чтобы вести переговоры, вы же прекрасно понимаете, что существует сейчас закрытая видеосвязь, они ведут эти переговоры, начиная с пандемии, я имею в виду западников, межконтинентальные и доверительные переговоры, кичатся своей информационной безопасностью и так далее, выделяют триллионы каких-то своих денег на защиту. Почему вот нужно было все это делать?»

Она уверена, что они могли бы воспользоваться другими средствами связи. Поездка, по её мнению, нужна европейским лидерам для создания иллюзии работы.