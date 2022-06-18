Москва, , 22:29 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 29 тыс. человек. Об этом 18 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки… из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 936 911 человек, из которых 307 423 ребенка.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией РФ за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.