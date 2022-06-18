Москва, 18 июня 2022, 22:27 — REGNUM Фейки о действиях российской армии, распространяемые украинской стороной, не содержат достоверной информации. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Донбасс
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM

«В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что Вооруженные силы России относятся к мирному населению гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.