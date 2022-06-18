Москва, 18 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Фейки о действиях российской армии, распространяемые украинской стороной, не содержат достоверной информации. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что Вооруженные силы России относятся к мирному населению гуманно и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.