Астана, 18 июня, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Музыкальный лейбл Musica36, основателем которого является казахстанский рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов), прекратил своё существование. Об этом 18 июня сообщили представители лейбла на странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный сайт Apple Рэпер Скриптонит

Выяснилось, что лейбл приостановил свою работу ещё в феврале 2022-го, однако официальное объявление появилось лишь сегодня. Несмотря на закрытие продюсерского центра, его представители продолжат деятельность, но уже вне Musica36.

Напомним, лейбл Musica36 был основан в 2019 году. Под эгидой лейбла выпускались работы таких артистов, как Truwer, 104, Kali, M’Dee и других.