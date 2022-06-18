Рим, , 22:18 — REGNUM В Риме прошла манифестации против политики итальянского правительства. В ней участвовали больше сотни человек, передает ТАСС.

Рим Austin Keys

Отмечается, что протестующие собрались на площади Святых апостолов. Они критиковали премьер-министра Италии Марио Драги и развернули транспарант с лозунгами против НАТО и Евросоюза.

По словам лидера итальянских коммунистов Марко Риццо, существует «огромная разница между тем, что думает итальянский народ и парламент, преклоняющий колени перед НАТО, ЕС, МВФ и ЕЦБ».

Участники акции протеста также выступили против антироссийских санкций, «которые бьют по Италии сильнее, чем по другим странам».

Такие же акции прошли в крупных городах Италии, в том числе в Милане, Турине, Неаполе и Флоренции.