Москва, 18 июня, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В Николаеве на крыше одного из жилых домов украинские военные разместили зенитную установку. Об этом 18 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Космонавтов) украинские националисты оборудовали огневые позиции», — сказал он.

При этом Мизинцев добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили на крыше одного из зданий зенитную установку.

По его словам, в указанных жилых домах местные жители удерживаются насильно.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ракетными войсками и артиллерией РФ за сутки поражены 180 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.