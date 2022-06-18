Загреб, , 22:21 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейской интеграции Хорватии утверждает, что у Загреба нет сведений о массовой гибели хорватских наёмников на территории Украины. Об этом сообщил 18 июня национальный телеканал HRT.

Бой Цитата из кф Псы войны. [Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург

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В МИД Хорватии заявили, что не знакомы с информацией Минобороны России о смерти 74 граждан Хорватии в боях на территории Украины.

В свою очередь, дипломатическое ведомство Хорватии ссылается на хорватское посольство в Киеве, которое с февраля месяца якобы не выдало ни одного свидетельства о смерти хорватских граждан на Украине.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что по состоянию на 17 июня из Хорватии на Украину с 24 февраля прибыли 204 наемника, из которых 74 были уничтожены в ходе спецоперации, еще 51 вернулся обратно.