18 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что в Европе уже начали использовать газ, запасённый на зимний период.

Тимур Кондратьев, , 22:40 — REGNUM Информация, согласно которой сокращение поставок природного газа из Российской Федерации вынудило Европу использовать запасы голубого топлива, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

«Правильно! Нефиг на зиму откладывать. До неё ещё дожить надо, что с таким правительством сомнительно», — считает Роман Р.

Многие пользователи желают видеть, как Европа начнёт уже натурально замерзать этой зимой, пожалев уже наконец-то о своём решении объявить Российской Федерации экономическую войну.

«Я надеюсь, что зима в этом году будет очень холодной и заставит европейцев наконец-таки поумнеть. Пускай закупаются буржуйками!» — написала Гузель Ф.

«Отлично! Ждём зимой европейское шоу «холод и дрожь»! Жители Берлина и Парижа массово скупают буржуйки, рубят на дрова Люксембургский сад и Тиргартен», — пишет Котик М.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейских жителей уже долгое время готовят к встрече с холодной зимой, вырабатывая в них необходимые навыки для выживания в непростых условиях.

«Самые якобы цивилизованные на деле сейчас дают своему народу советы, как помыться, потратив при этом очень мало воды, и как освещать квартиру, не используя для этого электрический ток. Вот до чего русофобия доводит — загоняет обратно в пещеру», — подметил Сергей Г.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей. 1844

Часть людей полагает, что Европа совершает ошибку за ошибкой, взвинчивая себе и без того огромную цену за газ.

«Они сейчас активно пылесосят рынок, пытаясь найти свободные кубометры, но на деле своим спросом лишь цену ещё больше нагоняют. Им придётся признать свою зависимость от российского газа, а значит, от воли Москвы, если они хотят приличный уровень жизни продолжать у себя иметь. Царь у нас добрый, поползают перед ним на коленях и он простит», — уверен Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в какой-то момент европейские лидеры сдадутся и всё-таки принесут России свои глубочайшие извинения.

«Да нормально всё будет у них. Придумают объяснение, почему санкции неуместны и купят снова газ на российских условиях. Уже ведь покупают», — пишет Владимир К.

«Значит, будут закупать в России дополнительные объёмы газа. Только вот ближе к зиме цены станут просто космические, так что лучше европейцам поторопиться», — советует Андрей Т.

Нашлись и те, кто считают необходимым вовсе прекратить любой экспорт российских энергоресурсов в Европу, потому что недружественные страны должны познать цену своих необдуманных действий.

«Следует полностью отключить и освободившиеся ресурсы направить на внутренний рынок, чтобы сделать энергоносители для российских граждан дешёвыми. Это оживит экономику и даст толчок населению покупать товары за счёт сэкономленных на топливе средств», — указывает Алесей М.

Напомним, 18 июня агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому сокращение поставок природного газа из Российской Федерации вынудило Европу использовать запасы голубого топлива, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона.