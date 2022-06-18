Турин, Италия, , 22:12 — REGNUM 25-летний бразильский центральный защитник Глейсон Бремер заявил о желании покинуть футбольный клуб «Торино», за который выступает с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

«Мой уходи из «Торино» является лишь вопросом времени. Я рассматриваю некоторые предложения, посмотрим», — цитирует Бремера издание ESPN.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил семь желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость Бремера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с «Торино» рассчитано до 30 июня 2024 года.