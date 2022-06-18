Прага, 18 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Министр обороны Словакии Ярослав Надь попросил Чехию помочь с охраной своего воздушного пространства. Просьба была передана в ходе визита в Прагу, сообщило информационное агентство ČTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова отметила, что теперь будут проведены переговоры об условиях выполнения обращения.

Напомним, что ранее Словакия отказалась от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29.