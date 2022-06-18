Москва, , 22:04 — REGNUM Известный журналист Отар Кушанашвили прокомментировал недавний пост в микроблоге Ксении Собчак, в котором та положительно высказалась о скончавшемся лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщил портал StarHit 18 июня.

Отар Кушанашвили Кадр из интервью

По мнению Кушанашвили, телеведущая в своей публикации слукавила, говоря о политике: «Собчак написала, что руководитель ЛДПР ни под кого не подстраивался, но все же знают… Ну, Ксения Анатольевна, вам ли не знать, как можно подстроиться и получить все, при этом слыть Че Геварой в юбке? Жириновский был таким же, но был ярчайшим человеком — этого не отнять». Кушанашвили также выразил недовольство из-за недавнего отъезда Собчак за границу ради съёмок нового проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Отар Кушанашвили рассказал, как живёт безработный Валерий Меладзе. Как признался журналист, «теперь карьера певца напоминает след от камня, рухнувшего в тёмную воду».

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