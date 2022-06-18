Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Попытки поиска нестандартных решений проблемы цен на бензин в США отражают нехватку администрации президента США Джо Байдена решений. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что также они показывают «масштабы проблемы, которую они представляют», пишет ТАСС со ссылкой на статью.

По данным издания, в Белом доме «отчаянно пытаются показать, что администрация учитывает недовольство избирателей по поводу роста цен на топливо».