Мадрид, 18 июня, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Экс-хавбэк дортмундской «Боруссии» и полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом 18 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель

Футболист может бесплатно перейти в стан «матрасников» в грядущее летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Аксель Витсель принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.

Витсель выступал за «Боруссию» с 6 августа 2018 года после перехода из «Тяньцзинь Цюаньцзяня» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.