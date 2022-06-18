Вашингтон, 18 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Пентагон намерен отправить на Украину ещё четыре дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом сообщает 18 июня Politico.

U.S. Army Реактивная система залпового огня M142 HIMARS

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Журналисты отмечают, что в случае одобрения этой инициативы Белым домом общее количество американских РСЗО M142 HIMARS на Украине достигнет восьми единиц.

Великобритания и ФРГ уже отправили на Украину по три РСЗО M270 MLRS, имеющих дальность стрельбы до 80 километров.

Министерство обороны США всё ещё взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырёх HIMARS пока не окончательное, сказали на условиях анонимности несколько сотрудников Пентагона. По их словам, власти США усиленно консультируются по этому вопросу со своими союзниками.

По мнению сотрудников Пентагона, РСЗО M142 HIMARS, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, окажутся эффективными в противодействии российской армии на Украине.