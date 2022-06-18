Москва, , 22:03 — REGNUM Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что российский аналог «Евровидения» нужно проводить на территории Крыма. Об этом 18 июня сообщило издание Gazeta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У меня есть такие мысли, планов пока нет. Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место. На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен», — заявил продюсер. Пригожин также отметил, что знает, как как сделать так, чтобы музыканты из Европы и США приняли участие в подобном конкурсе.

Напомним, Россия не принимала участие в «Евровидении» в 2022 году. Поводом для отстранения страны стало проведение спецоперации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Ярушин высказался в адрес артистов, уехавших из России

Читайте развитие сюжета: Журналист Кушанашвили сравнил Собчак с Жириновским