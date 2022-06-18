Неаполь, Италия, 18 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что покинет клуб в случае продажи 30-летнего центрального защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали. Об этом 18 июня сообщило испанское издание Sport.es.

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

По информации источника, итальянский тренер подаст в отставку в случае продажи футболиста. Спаллетти уже сообщил руководству клуба о своем решении.

Ранее сообщалось, что на Калиду Кулибали претендует каталонская «Барселона». Трансферная стоимость сенегальского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Калиду Кулибали принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.