Москва, 18 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Более 180 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2 провели за минувшие сутки в Российской Федерации. Об этом 18 июня сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 184 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 296,8 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 18 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в РФ госпитализировали более 1,2 тыс. заболевших COVID-19.