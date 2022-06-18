Зинсхайм, Германия, 18 июня, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге, претендует на 24-летнего флангового защитника «Хоффенхайма» из Зинсхайма и сборной Германии Дэвида Раума. Об этом 18 июня сообщило немецкое издание Bild.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что на Дэвида Раума также претендуют «Ливерпуль» и лондонский «Вест Хэм».

В прошедшем сезоне Дэвид Раум принял участие в 32-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Дэвид Раум выступает за «Хоффенхайм» с 1 июля 2021 года после перехода из «Гройтера» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.