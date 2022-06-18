Москва, 18 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Блокировка Литвой транзита санкционных товаров в Калининградскую область не стала неожиданностью, так как страны Прибалтики в целом занимают антироссийскую позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 18 июня зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Калининград

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Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далекоидущие последствия.

Кирьянов уверен, что федеральные власти сделают все необходимое для того, чтобы жители Калининградской области не пострадали от решений Литвы.

«Мне представляется, что в данном случае какая-то паника неуместна и сегодняшняя ситуация в общем-то не является, еще раз повторю, неожиданной и не является нерешаемой в части поставок. Просто будут другие транспортные коридоры», — сказал депутат.

По его словам, нужно двигаться по пути юридического сопровождения и юридических возражений, в том числе на уровне судов международной юрисдикции.

«Конечно, было бы самонадеянно со стороны России думать о том, что наши юридические претензии в такой ситуации политической ангажированности будут удовлетворены, но тем не менее сказать об этом мне представляется необходимым», — заключил парламентарий.