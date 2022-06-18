Манчестер, Великобритания, , 21:28 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Эвертон» может подписать 25-летнего флангового атакующего защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации источника, руководство «горожан» планирует продать Зинченко, чтоб на его место купить другого более сильного игрока. Главной трансферной целью «Манчестер Сити» является латераль «Брайтона» Марк Кукурелья.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в 27-ми матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.

Зинченко выступает за «горожан» с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Украины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, а соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года.