Архангельск, 18 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Из Архангельска в Донбасс сегодня, 18 июня, отправили крупную партию гуманитарной помощи. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Правительство Архангельской области Архангельская область отправила Донбассу стройматериалы

«Стройматериалы общим объемом больше 2300 кубометров грузятся в 31 ж/д вагон и 6 автомобилей-большегрузов. Погрузка идет сразу на нескольких станциях: в Архангельске, Вельске, Плесецке. Архангельская область — лесной регион. Наш лес поможет ДНР и ЛНР в восстановлении инфраструктуры, строительстве и ремонте жилья, социальных объектов. В общей сложности мы отправили на Донбасс уже больше 170 тонн гуманитарных грузов», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стройматериалы в Донбасс отправили Коми и Вологодчина.