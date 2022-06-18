Лондон, , 21:32 — REGNUM Беспрецедентная инфляция в Великобритании привела к массовой акции протеста в Лондоне. Об этом 18 июня сообщает Sky News.

Протест Nathan Keirn

Протестующие, недовольные экономической политикой правительства, собрались в полдень в центре британской столицы. Представители организовавшего протестную акцию Британского конгресса тред-юнионов заявили, что страна испытывает самое длительное и жестокое сокращение доходов за всю её историю.

Предполагается, что в акции протеста примут участие десятки тысяч человек. К протестующим намерены присоединиться члены оппозиционной лейбористской партии.

Демонстранты начали движение по направлению к Парламентской площади в районе Вестминстере.

Напомним, что с начала года британский фунт упал относительно доллара на 12%.